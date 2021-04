Okroglih deset let javnega zavoda, ki upravlja več kot petstoletni Ljubljanski grad RTV Slovenija Obnovljenih nekaj več kot 14 tisoč kvadratnih metrov površin, nekaj manj kot 2200 lastnih kulturnih dogodkov in prodanih več kot 5,1 milijona vstopnic - to je kratka statistika desetletja delovanja Javnega zavoda Ljubljanski grad.

