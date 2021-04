Med strelskim napadom v Kaliforniji umrli štirje ljudje, napadalec je v bolnišnici RTV Slovenija V strelskem napadu v mestu Orange jugovzhodno od Los Angelesa so v sredo pozno popoldne po krajevnem času umrle štiri osebe, med njimi otrok, medtem ko so žensko in napadalca prepeljali v bolnišnico in sta v kritičnem stanju.

