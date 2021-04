Severnomakedonski čudež v Duisburgu Dnevnik Nogometaši Severne Makedonije so na gostovanju v Duisburgu v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z 2:1 ugnali Nemčijo in prišli do največjega uspeha v samostojni državi. V skupini B je sicer na prvem mestu presenetljivo – Armenija.

