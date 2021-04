Marca krepko presegli kontejnerski rekord Primorske novice V Luki Koper so marca na kontejnerskem terminalu pretovorili več kot 97.000 kontejnerskih enot TEU. To je mesečni rekord, in to krepko presežen; prejšnji iz marca 2018 je bil 92.300 TEU.

