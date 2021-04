To je višina regresa, ki jo za letos predlagajo sindikati za javni sektor Svet 24 Sindikati javnega sektorja predlagajo, da se regres za letni dopust za letos določi v višini 1300 evrov. S predlogom so danes na pogajanjih seznanil vladno stran. Predstavili so ji tudi svoj predlog glede odpravljanja varčevalnih ukrepov. Naslednjič se predvidoma sestanejo 12. aprila, ko naj bi vladna stran odgovorila na njihove predloge.





Sorodno







Oglasi Omenjeni Boštjan Koritnik

Branimir Štrukelj Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Igor Zorčič

Luka Dončić