Spregledal kolesarja in ga zbil Primorske novice V sredo zvečer se je hujša prometna nesreča zgodila v Potočah. 33-letni voznik avtomobila je pri zavijanju levo spregledal 55-letnega kolesarja in ga zbil. Kolesar je pri padcu utrpel hujše poškodbe, zato so ga reševalci odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti bodo povzročitelja ovadili ...

