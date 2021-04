Velikonočna razprodaja 2021 –Windows 10 Professional samo za 7,27 € SiOL.net Letošnja velika noč bo v nedeljo, 4. aprila. Čas je, da plašče, puloverje in šale pospravite v omaro in skočite na Keysoff, kjer so pripravili nore velikonočne razprodaje. Windows 10 Professional je na voljo za samo 7,27 €, Office 2019 Pro Plus pa za 28,27 €. Posebna ponudba, zaloge so omejene.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Microsoft Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek

Boštjan Poklukar

Branislav Rajić