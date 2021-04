Marsikdo je takoj razumel, da gre za prvoaprilsko šalo. Nekdo je upal, da je vest resnična. Nekateri pa so tudi nasedli – lažni – novici, ki smo jo včeraj, 1. aprila, objavili v Primorskem dnevniku in na spletni strani www.primorski.eu. Študija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), po kateri naj bi bili polifenoli, prisotni med drugim v rdečem vinu, učinkoviti proti covidu-19, žal ne obstaja. L ...