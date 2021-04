Črte, ki so z nami že pol stoletja Delo Številka GTIN, ki je njen del, je stara petdeset let, zamisli o kodi so še dvajset let starejše.

Sorodno





















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Boštjan Poklukar

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek