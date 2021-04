Kacin ne pozna strategije cepljenja in ne mara olimpijcev zurnal24.si Državni sekretar Jelko Kacin, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19, je včeraj v oddaji Premagajmo covid 19 dal izjavo, ki kaže na to, da ne pozna nacionalne strategije cepljenja in da mu gredo olimpijci tako na živce.

