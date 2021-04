Po Ljubljani se nabirajo smeti: zelenice polne embalaže in cigaretnih ogorkov 24ur.com Na ljubljanskih ulicah, parkih, travnikih se nabira vse več smeti. Tudi kot posledica epidemije oziroma zaprtja gostinskih lokalov, saj je medtem dovoljen prevzem hrane in pijače. In prav "take away" oziroma embalaža "za s seboj" se nato nabira po tleh. V Ljubljani so lani zgolj na zelenih površinah zbrali kar 50 ton več odpadkov kot leto prej. In tako pozivajo: ohranite spoštljiv odnos do okolja.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Tadej Pogačar

Jelko Kacin

Primož Roglič