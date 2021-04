Skoraj do smrti pretepena deklica se bori za življenje, starša že aretirali Dnevnik Dve leti in pol stara deklica se na pediatrični kliniki v Zagrebu že od srede bori za življenje. Tja so jo pripeljali s hudimi poškodbami glave in modricami po celem telesu, mediji pišejo, da je bila pretepena skoraj do smrti. Diha s pomočjo...

