Moški, ki je oropal prodajalno orožja na Fužinah, obsojen na sedem let zapora 24ur.com Primož Kupšek, ki je januarja 2019 oropal prodajalno orožja na Fužinah 365 Plus, je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Po priznanju še treh drugih kaznivih dejanj je bil obsojen na skupno sedem let zapora. Njegova domnevna pajdaša krivde ne priznavata, zato ju čaka sojenje.

