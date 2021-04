Danes mineva okroglih tristo let od prve uprizoritve Škofjeloškega pasijona RTV Slovenija Na veliki petek pred 300 leti je bil v Škofji Loki uprizorjen Škofjeloški pasijon. Pasijonske procesije so sicer v mestu potekale že prej in tudi pater Romuald je svoj pasijon pisal več let, ohranjen rokopisni kodeks pa je datiran z letnico 1721.

