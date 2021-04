Trojica po avtocesti več kot 200 kilometrov na uro SiOL.net Gorenjski prometni policisti so v četrtek na avtocesti obravnavali tri voznike, ki so pri omejitvi 130 kilometrov na uro vozili s hitrostjo nad 200 kilometrov na uro. Pri slovenskem državljanu so policisti izmerili hitrost 204, pri dveh tujcih pa 208 oziroma 210 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

