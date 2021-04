Rona uspavali po prejetih rezultatih obdukcije Lokalec.si Poročali smo o tem, da so sredi tega tedna uspavali psa Rona, ki je v Mengšu pred časom ugriznil 8-letno deklico, ki je podlegla na kraju. Včeraj smo poročali, da so v zavetišču usmrtili psa, ki je pred dvema tednoma v Mengšu pogrizel 8-letnico. Zdaj je znano tudi to, da je odločbo o usmrtitvi psa izdala veterinarska inšpektorica, nanjo pa se je pritožila odve ...

