Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, naj bi po neuradnih informacijah, kot smo poročali že včeraj, ob zaključku sredine seje občinskega sveta podal odstopno izjavo. Tega pa zagotovo novinarji ne vemo, saj včeraj ves dan in tudi danes Kostelec na naše klice ne odgovarja. Po nekaterih informacijah naj bi na to temo spregovo ...