V Antalyi do ene zmage le Anka Pogačnik Sportal Le Anka Pogačnik je v slovenski judoistični reprezentanci na grand prixu v znanem turškem letoviškem mestu Antalyi v današnjih borbah okusila slast zmage, po svojih uvodnih borbah pa so se poslovili David Štarkel, Alen Vučina in Teja Tropan.

