Angleški nogometni velikan Manchester United je vzpostavil spletni sistem za poročanje navijačev o rasizmu in drugih tovrstnih zločinih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rdeči vragi so se s to iniciativo pridružili tekmecem v državnem prvenstvu, Arsenalu ki je ta sistem vzpostavili v začetku tedna.



