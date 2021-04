Pečečnik ni dobil denarja za maske, zdaj pa mu še stadiona ne pustijo zgraditi Reporter Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo negativno odločbo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za projekt Bežigrajski športni park (BPŠ). Kot so sporočili z MOP, so negativno odločbo izdali, ker ni izpolnjen pogoj, da je nameravana gradnja skla

Sorodno











Oglasi