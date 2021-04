Večini športnikov: »Na stadion ne smeš!« zurnal24.si Novi ukrepi za zamejevanje širjenja covida-19 so znova prizadeli tudi kranjski šport – treningi se ne smejo izvajati niti na prostem. Da se s popolno prepovedjo trenažnega procesa za mlade ne strinjajo, saj ima to nanje zelo negativen vpliv, opozarjajo pri Nogometnem klubu Triglav Kranj, na velik pomen športa opozarjajo tudi kranjski atleti. Predsedniki kolektivnih panožnih zvez so, kot je znano, naslovili na Direktorat za šport prošnjo za izvajanje športnih tekmovanj, a so jih zavrnili.

Sorodno











Oglasi Omenjeni korona virus

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Boštjan Poklukar

Danijel Krivec