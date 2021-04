Janša kritičen do poročanja o epidemiji, v društvu novinarjev očitke obsojajo Primorske novice Predsednik vlade Janez Janša je danes znova opozoril na vlogo medijev pri obvladovanju epidemije. Za enega od portalov je ocenil, da “laže in ruši napore za ustavitev epidemije koronavirusa”. V Društvu novinarjev Slovenije so te očitke ostro obsodili in Janšo pozvali k prenehanju ustvarjanja slabih razmer za delo novinarjev.

