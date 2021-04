Območje ameriškega kongresa zaprto zaradi varnostnega incidenta Primorske novice Območje ameriškega kongresa so danes zaprli zaradi varnostnega incidenta. Za zdaj še neimenovani voznik osebnega avtomobila je zapeljal v varnostno pregrado na severni strani kongresne palače. Pri tem sta bila poškodovana dva kongresna policista. Vse tri so odpeljali v bolnišnico. Voznika so že aretirali.

