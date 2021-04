Bruno bi moral domov, a je dobil drugo priložnost 24ur.com Na izločitvenem testu se je najslabše odrezal Bruno Šulman, a so mu sodniki in Žiga Gabrovec dali drugo priložnost. Zaradi čustvenega preobrata so se marsikomu orosile oči, ganjen je bil tudi Bine Volčič.

