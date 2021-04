Nova drama v ameriškem kongresu: napad z avtom in mahanje z nožem, napadalca ustrelili Reporter Nov napad na ameriški kongres je v petek zgodaj popoldne po krajevnem času v Washingtonu zahteval življenje kongresnega policista in osumljenca, ki je s svojim avtomobilom povozil dva policista in se zaletel v varnostno oviro. Nato je izstopil in začel ma

