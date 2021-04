Padavine bodo zajele vso Slovenijo, meja sneženja se bo spustila do nižin SiOL.net Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. V torek bodo padavine zajele vso Slovenijo in meja sneženja se bo spustila do nižin.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek