Ameriški komik Eddie Murphy praznuje 60 let 24ur.com Ameriški filmski in televizijski igralec Eddie Murphy praznuje 60. rojstni dan. Zvezdnik slovi predvsem po vlogah v komedijah, kot so Policaj z Beverly Hillsa, Doktor Dolittle, Trčeni profesor in Princ osvaja Ameriko, ki je nedavno dobil nadaljevanje. Aktiven je bil tudi v stand upu in glasbi.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Beverly Hills

Eddie Murphy Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Igor Zorčič

Zdravko Počivalšek