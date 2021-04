Pred vami je neizpodbiten in pretresljiv dokaz, kaj so naši vrli odločevalci dosegli z neprodušno zaporo domov za starejše (kamor pa so virus kljub temu nehote prinašali zaposleni, ki v prvem valu še zaščitne opreme niso imeli): relativno čile starostnice so po enem letu shujšane in depresivne razvaline.