Za hudo železniško nesrečo na Tajvanu krivo vozilo, ki je stalo na progi 24ur.com Po hudi železniški nesreči na Tajvanu, v kateri je umrlo več kot 50 ljudi, so na kraju dogodka preiskovalci, ki zbirajo dokaze in poskušajo ugotoviti vzrok za nesrečo. Osredotočajo se na službeno vozilo, ki je stalo na tirih. Delavci in reševalci pa so z žerjavi začeli odstranjevati sprednje vagone, ki so se zagozdili v predoru. To bi lahko trajalo tudi več dni. Bojijo se, da bodo pri tem našli š...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Apple Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Igor Zorčič

Janja Sluga