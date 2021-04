Policijski poveljnik: Klečanje na vratu Floyda je bilo nepotrebno in pretirano 24ur.com Poveljnik policijskega oddelka za preiskavo umorov v Minneapolisu Richard Zimmerman je peti dan sojenja nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu zaradi umora Georgea Floyda potrdil, da je bilo klečanje na vratu aretiranega in vklenjenega osumljenca nepotrebno in pretirano dejanje.

