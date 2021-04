Sueški prekop: vse ladje, ki so čakale na prehod, so preplule kanal SiOL.net Sueški prekop je danes preplula še zadnja od več kot 400 ladij, ki so čakale na vplutje v prekop, ko je bil ta zaprt zaradi nasedle kontejnerske ladje, je sporočil upravljavec prekopa.

