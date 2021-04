Umora 77-letnega Slavca osumljeni trije kočevski Romi in Izolan: ubili naj bi ga zaradi 2000 evrov! Reporter Ljubljanski policisti so v povezavi s sumljivo smrtjo 77-letnega Slavca Knaflja z območja Grosuplja prijeli štiri osumljence, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana. Podrobnosti bodo razkrili na novinarski konferenci, ki jo načrtujejo za torek.

