Superveteran Valverde do 131. zmage v karieri, Jan Polanc 24. SiOL.net Španec Alejandro Valverde še naprej dokazuje, da pri 40 letih še ni za staro šaro. Dobil je namreč dirko za veliko nagrado Miguela Induraina, kar je bila njegova 131. zmaga v karieri in prva letošnja. Na dirki, ki se imenuje po njegovem slavnem rojaku, je bil po letu 2014 in 2018 tretjič najboljši.

