Mumije faraonov v spektakularni 'zlati paradi' popeljali po Kairu 24ur.com V Egiptu so priredili zgodovinsko procesijo staroegipčanskih vladarjev. V spektakularni paradi so namreč po ulicah Kaira popeljali mumificirane posmrtne ostanke 22 faraonov, med njimi tudi Ramzesa II. in kraljice Hačepsut. Mumije so namreč preselili iz egiptovskega muzeja na trgu Tahrir v centru Kaira v novejši Narodni muzej egiptovske civilizacije na jugu mesta.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Egipt

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Josip Iličić

Luka Dončić

Janez Janša

Kevin Kampl