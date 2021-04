Nogometaši Bayerna iz Münchna so naredili še en velik korak k osvojitvi novega naslova nemškega prvaka. V 27. krogu so na derbiju proti drugouvrščenemu Leipzigu, pri katerem Slovenca Kevina Kampla ni bilo v kadru, v gosteh zmagali z 1:0 in na lestvici prednost pred njim sedem krogov pred koncem povečali na sedem točk.



