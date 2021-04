V društvu Eko krog pozivajo vlado Republike Slovenije in poslance v Državnem zboru, da zaščitijo našo pitno vodo in prost dostop do obale, tako da zavrnejo ali umaknejo predlagane spremembe 69. in 37. člena Zakona o vodah. V ta namen so objavili peticijo, ki jo lahko podpišete na tej spletni povezavi.