Miami ob 13 točkah Dragića zanesljiv proti Clevelandu 24ur.com Košarkarji Miami Heat so v noči na nedeljo v svoji dvorani brez težav opravili s Cleveland Cavaliers (115:101). V odlični ekipni predstavi, v kateri je kar sedem košarkarjev preseglo mejo desetih točk, sta se z 18 najbolj izkazala Duncan Robinson in Bam Adebayo. Goran Dragić je obračun začel na klopi, v 26 minutah igre pa je prispeval 13 točk, štiri asistence in dva skoka.

