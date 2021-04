Real Socidedad s skoraj enoletno zamudo do lovorike Sportal Nogometaši Real Socidedada so zmagovalci španskega kraljevega pokala za sezono 2019/2020. V finalu, ki so ga zaradi epidemije novega koronavirusa prestavili skoraj za leto dni, so v Sevilli z 1:0 premagali svojega baskovskega tekmeca, Athletic Bilbao.

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus

Španija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Anže Kopitar

Slaviša Stojanovič