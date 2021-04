Velika noč je poleg božiča največji in najstarejši krščanski praznik. Za kristjane je praznik veselja in upanja; verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti.Velikonočno mašo prenašamo iz cerkve v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.