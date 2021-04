Nadškof Cvikl: Velika noč rojeva novo upanje Reporter Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v pridigi v dopoldanski velikonočni maši dejal, da je velika noč praznik luči, saj je na ta dan Jezus premagal temo smrti in vstal od mrtvih. "Vse to v naših srcih prebuja veselje, upanje in ljubezen," je dej

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Slaviša Stojanovič

Bojana Beović

Luka Dončić

Anže Kopitar