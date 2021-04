Moški s pištolo grozil prodajalki in jo lažje poškodoval 24ur.com Ljubljanski policisti so sporočili, da je neznani moški v petek s pištolo oropal prodajalno v centru prestolnice. Konec tedna so obravnavali še več tatvin in drznih tatvin.

