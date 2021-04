Pretepena hrvaška deklica izgubila boj za življenje, mami grozi do 15 let zapora Dnevnik V zagrebški bolnišnici je umrla dve leti in pol stara deklica, ki se je vse od srede borila za preživetje. Zanjo so bile usodne hude poškodbe glave in možganov, ki naj bi bile posledica udarcev in pretepanja njenih staršev. Dvojica je v priporu,...

