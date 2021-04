Toliko let zapora grozi materi, ki je do smrti pretepla dveletno hčer zurnal24.si Dve in pol leti stara deklica iz okolice Nove Gradiške na Hrvaškem, ki se je v bolnišnici v Zagrebu borila za življenje, je danes umrla. Materi, ki jo je pretepla, grozi dolgoletni zapor.

