Klemen Slakonja in Mojca Fatur že deset let zaročena njena.si »To je bilo nekaj najlepšega, čemur sem bil priča pred kamerami,« o zaroki Saše Lendero in Mihe Hercoga v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, pravi voditelj Klemen Slakonja. Ko ga podrezamo, da bi bil skrajni čas, da se tudi on poslovi od koruzništva, nas preseneti s priznanjem, da je pred svojo Mojco Fatur pokleknil že pred desetletjem.



Več na Njena.si

Sorodno











Oglasi