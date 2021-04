Katere jedi so si za veliko noč privoščili znani Slovenci? 24ur.com Za praznike so se tudi znani obrazi lotili kulinaričnih podvigov v kuhinji - pa naj si bo to le barvanje pirhov v sproščenem družinskem okolju ali pa učenje priprave tradicionalnih jedi, kot je orehova potica. Glasbenik in radijski voditelj Tim Kores Kori se je tako kot vajenec za praznike odpravil k babici Ani. Od amaterjev do profesionalnih kuharjev, vsak ima za praznike svojo najljubšo jed.

