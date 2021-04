Slovenija ju opazi samo takrat, ko sta v zaostrenih političnih odnosih lahko jeziček na tehtnici med desnico in levico, drugače sta poslanca narodnih manjšin precej neopazna in torej nevidna. Tako novinar koprskega Radio Capodistria Stefano Lusa ocenjuje vlogo Ferenca Horvatha (madžarska manjšina) in Feliceja Žiže (italijanska manjšina) v slovenskem državnem zboru po polemikah ob spodleteli razreš ...