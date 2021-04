Kolesarska poslastica: v Baskiji se bosta spopadla Roglič in Pogačar Reporter Z današnjo preizkušnjo v vožnji na čas se bo začela kolesarska dirka svetovne serije po Baskiji. Na njej bosta prvič v tej sezoni nastopila oba najboljša slovenska kolesarja Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Do sobote bo na

Sorodno



Oglasi