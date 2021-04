'Ko posije prvi spomladanski žarek, smo motoristi z eno nogo že v kombinezonu' 24ur.com Toplejšega vremena se veselijo motoristi, ki pa se morajo zavedati, da so ceste še vedno mrzle in polne peska ter da njihova "bajkerska" kondicija še ni takšna, kot bi morala biti. "V spomladanskem času na urgenci pričakujemo večje število ponesrečencev," je potrdil Uroš Tominc, vodja urgentnega kirurškega bloka. Do konca marca sta v 82 prometnih nesrečah, v katere so bila vključena enosledna mot...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Kapitalska družba

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jan Polanc

Jan Oblak

Tadej Pogačar

Primož Roglič