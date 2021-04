Ob 15.36 je v naselju Ločič, občina Trnovska vas, pri pripravi hleva za vzrejo živali prišlo do požara. Gasilci PGD Biš, Vitomarci, Destrnik in Desenci so na kraju dogodka zavarovali plinsko postajo in cisterno s kurilnim oljem, pogasili požar na objektu v izmeri okoli 60 x 12 metrov. Objekt je poškodovan, streha objekta je v celoti uničena. Danes, 5. aprila, so gasilci po podatkih Uprave za zašč ...