Poplave v Indoneziji in Vzhodnem Timorju terjale najmanj 70 žrtev 24ur.com V poplavah in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli Indonezijo in Vzhodni Timor, je umrlo 71 ljudi. Več kot 40 ljudi še pogrešajo, tako da bi se število žrtev lahko še povzpelo, svarijo oblasti. Evakuacije potekajo, tisti pa, ki ne želijo zapustiti svojih domov, nujno potrebujejo zdravila, hrano in odeje.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič

Jan Polanc